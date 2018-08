Cenerentola e Pinocchio in chiave moderna

Genova. Cenerentola/Pinocchio è una moderna rivisitazione di due delle fiabe occidentali più note all’interno di un impianto scenico che mescola realtà e finzione.

Pommerat parte dai racconti popolari di Cenerentola e Pinocchio per trasformare il primo in una riflessione sul rapporto che l’uomo ha con la vita e con la morte, strappando il velo che ricopre la morte e che ne fa un tabù nella società moderna; e il secondo in una riflessione sul rapporto tra padre e figlio e sul percorso di crescita dell’uomo.

Contemporaneamente attuale e atemporale, diretto da Fabrizio Arcuri, lo spettacolo invita gli spettatori a elaborare la propria versione delle storie.

È possibile assistere ai due spettacoli separatamente o in un’unica serata. Gli spettacoli sono programmati secondo il seguente calendario: 19 aprile Cenerentola alle 20.30. 20 aprile Pinocchio alle 20.30. 21 aprile Pinocchio alle 17.30, Cenerentola alle 20.30.

Biglietti a 14 euro.