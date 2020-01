Cena tipica bavarese all’HB Genova con i Pressack

Giovedì 30 gennaio, dalle ore 20 presso HB Genova (via Boccardo 5r) – la prima birreria targata HB in Europa aperta fuori dalla Germania – è in programma una delle tante cene tematiche a cui il locale ci ha abituati.

Il tema del prossimo appuntamento sono i pressack, salumi cotti artigianali preparati con svariate parti del maiale (testa, pancia, spalla, collo e cotenne) insaporiti con spezie, senape in grani e aceto di vino e di mela. Si tratta di una vera specialità dell’Alta Baviera, un piatto tipico praticamente impossibile da trovare dalle nostre parti, se non all’HB Genova e soltanto per questa occasione.

Il piatto forte della serata sarà il maialino da latte cotto a bassa temperatura, tagliato e servito in bellavista.

Menu

Pressack rossa e bianca, leberwurst, brezel, rafano, cetriolini.

Maialino da latte cotto a bassa temperatura con mele saltate, verza all’agro e patate al forno.

Strudel di mele con crema inglese

1 birra media HB Original da fusto a caduta

Costo della cena: € 30 a persona

La prenotazione è obbligatoria:

whatsapp 3925927025