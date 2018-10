“Cavalleria rusticana” e “Pagliacci” al Carlo Felice

Un realistico paesino della Sicilia di fine ’800. Una schietta vicenda di passione, gelosia e tradimento, che si conclude con un delitto d’onore. Il 17 maggio 1890, quando al Teatro Costanzi di Roma debuttò “Cavalleria rusticana”, Pietro Mascagni fu il primo a stupirsi del successo. Ambiva a opere monumentali e compose in fretta e furia la “piccola” Cavalleria – un atto unico di un’ora e un quarto tratto dall’omonima novella di Verga – per partecipare a un concorso (che vinse) indetto dalla casa editrice Sonzogno.

Ma questo, evidentemente, era proprio ciò di cui il pubblico, i cui gusti stavano cambiando, aveva bisogno: non una finta ricostruzione storica ambientata in una corte lontana e inaccessibile, ma una storia vera appartenente a un contesto sociale più vicino come quello popolare. Con una musica semplice e genuina.

Due anni dopo, al Teatro dal Verme di Milano, va in scena per la prima volta Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, una Cavalleria ancora più cruda e brutale. Con in più un conflitto quasi pirandelliano tra teatro e vita: i clown condannati a far ridere in una situazione in cui non c’è nulla da ridere. Le armonie ruvide, brusche, e le sgangherate melodie da fiera evocano un contesto provinciale squallido, popolato di persone emarginate e infelici. Due opere gemelle, da sempre accoppiate, con protagonisti dei “vinti” verghiani.

Il Teatro Carlo Felice, in coproduzione con la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, ha affidato la regia del dittico verista per eccellenza ai Teatrialchemici dei siciliani Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, impegnati da sempre in un teatro sociale e di ricerca, registi, nella scorsa stagione, di una Norma che ha conquistato pubblico e critica realizzando il tutto esaurito ad ogni recita.

Direttore: Paolo Arrivabeni (24 – 25 – 26 maggio)

Regia: Teatrialchemici – Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi

Scene: Federica Parolini

Costumi: Daniela Cernigliaro

Luci: Luigi Biondi

Nuovo Allestimento in coproduzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Fondazione Maggio Musicale Fiorentino

Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice

Personaggi e interpreti principali

Santuzza: Sonia Ganassi / Carmen Topciu

Turiddu: Jorge de León / Diego Torre

Alfio: Carlos Almaguer /Sergio Bologna

Lola: Giuseppina Piunti

Canio: Jorge de León / Diego Torre

Nedda: Rocío Ignacio / Valentina Boi

Tonio: Carlos Álvarez / Sergio Bologna

Silvio: Francesco Verna / Ernesto Petti

Peppe: Matteo Roma / Manuel Pierattelli