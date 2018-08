Genova. Castagnata a quattro zampe a Sestri Ponente. Dalle 15 alle 19 in piazzetta Banchero (via Sestri) i volontari di Zampette Solidali distribuiscono le caldarroste. Tutte le offerte ricevute verranno devolute per aiutare gli animali in difficoltà.

Verrà effettuata anche una raccolta di cibo. Inoltre ci sarà un tavolo informativo con la possibilità di visionare cani e gatti in cerca di casa promuovendo le adozioni ed i volontari saranno a disposizione dei cittadini per qualsiasi domanda inerente agli animali da affezione.