Carnevale di Chiavari con ballo in maschera e sfilata di carri allegorici

Divertimento assicurato, per grandi e piccini, all’edizione 2019 del Carnevale di Chiavari. Sembra un ossimoro, ma la novità di quest’anno è il ritorno alla tradizione. L’amministrazione comunale ripropone due appuntamenti must delle vecchie edizioni: il ballo in maschera e la sfilata di carri allegorici, con relativo concorso a premi.

Sabato 2 Marzo alle ore 21.30, presso l’atrio di Palazzo Bianco, si svolgerà il Gran Ballo di Carnevale accompagnato dall’Ensamble di Musicamica, rigorosamente in costume d’epoca, che eseguirà un repertorio di valzer viennese. L’accesso sarà consentito anche a chi non sarà mascherato. Mentre, per i più giovani, dalle ore 22 il divertimento si sposta presso la tensostruttura del Porto Turistico, con djset e animazione by Hypnosia e alla consolle Dj Casta e Alex Dj: è previsto anche un punto ristoro, organizzato dal Comitato Lungomare, promotore dell’evento insieme al Comune di Chiavari.

Domenica 3 Marzo, festa grande in passeggiata mare, nel tratto compreso tra la rotonda Ravenna e piazza Gagliardo: ritorna la sfilata dei carri allegorici con premiazione finale del carro più originale, al quale verrà consegnato un premio pari a 500 euro, messo in palio dal Comitato Lungomare. Durante la parata si esibiranno gli Sbandieratori di Lavagna, i Batebalengo Big Samba Band, la Compagnia dei Trampolieri Baffardelli, flashmob della Momas Dance Accademy ed infine animazione e musica con i Parapendio. A conclusione della giornata, l’immancabile pentolaccia in piazza dei Velieri con distribuzione di caramelle e la premiazione del carro vincitore. In caso di pioggia o maltempo, l’evento verrà spostato a domenica 10 Marzo.

Per partecipare al concorso dei carri allegorici è necessario iscriversi, entro il 23 Febbraio 2019, contattando l’Ufficio Turismo (al 0185 365.216 oppure scrivendo una mail a turismo@comune.chiavari.ge.it) o il Comitato Lungomare sulla propria pagina Facebook: informazioni richieste sono il tema e il nome del carro, il referente organizzativo e le generalità richieste per la circolazione del mezzo stesso.

Il calendario prosegue con il Carnevale ai Piani di Ri: la parrocchia e il gruppo folk del Sestiere di Ri organizzano per sabato 9 Marzo, a partire dalle ore 14.30 in piazza Sanfront, “La Bambineide” con la tradizionale rottura della pentolaccia.

Dichiara l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto «Carnevale 2018: la nostra amministrazione continua anche quest’anno a credere nel rilancio del Carnevale con una due giorni importante. Ballo in maschera a Palazzo Bianco e discoteca al Porto Turistico “Luigi Gatti” per i giovani. Sfilata dei carri sul Lungomare domenica 3 marzo e “rottura” della pentolaccia in Via dei Velieri e premiazione del carro più affascinante. Ringrazio in modo particolare il Comitato Lungomare e chi, come Franco Casoni, ha sempre contribuito con le proprie idee ad organizzare il Carnevale nella nostra città».

«Abbiamo organizzato due eventi in grado di soddisfare le esigenze e i desideri di diverse fasce d’età – sottolinea la consigliera delegata agli eventi per i giovani Alice Galli – Ma soprattutto vogliamo incentivare le iniziative per i giovani chiavaresi, e rendere la città giovane aumentando le proposte per un’età troppo spesso trascurata e presa in considerazione».