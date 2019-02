Carnevale dei Ragazzi ad Arenzano, con sfilata di carri a tema Disney

Domenica 24 febbraio, alle ore 14:00, appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi ad Arenzano quest’anno a tema Disney.

La Sfilata dei carri allegorici partirà da Piazza Rodocanachi (piazzale della piscina) e accompagnati da bambini e ragazzi proseguirà per le vie di Arenzano, con la partecipazione della Banda musicale Città di Arenzano “A. Parodi”.

A seguire, in via Bocca, premiazione e focaccette per tutti.

L’evento è a cura del Comitato Carnevale dei Ragazzi.

Per info e partecipazione alla sfilata, scrivere a comitato.carnevale.arenzano@gmail.com

(In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà la domenica successiva)