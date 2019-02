Carnevale a Santa Margherita Ligure

Ecco le iniziative di Carnevale in programma a Santa Margherita Ligure.

Venerdì 1 marzo

Ludoteca L’Isola che non c’è (scuola Scarsella), ore 17:00

Domenica 3 marzo

Grande sfilata (in caso di maltempo rinviata al 10/3), ritrovo alle ore 14.00 dei partecipanti in piazza San Siro.

In attesa della partenza del corteo sarà effettuato il “truccabimbi”

Ore 14.30 ca. partenza del corteo da Piazza San Siro, composto da Filarmonica “C. Colombo e pubblico partecipante, che percorrerà: Corso Matteotti, Largo Amendola, Via Palestro, Piazza Caprera, Via Partigiani d’Italia.

Termine del corteo in Piazza Martiri della Libertà dove, nella zona dei Giardini a mare (Anfiteatro “U.Bindi”), sarà effettuata la festa di carnevale con intrattenimento musicale con dj, “truccabimbi”, distribuzione “chiacchere”, dolciumi, cioccolata calda, panini e bibite, nonché la rottura di n.3 pentolacce.

Martedì 5 marzo

Via Cairoli angolo via Cavour ore 15:00 – Pentolaccia e dolci a cura del Comitato Festa Primavera

Sabato 9 marzo

Banchina Sant’Erasmo ore 14:00 – Pentolaccia a cura dello Scoglio Sant’Erasmo