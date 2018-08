A Capodanno si festeggia con Maurizio Lastrico

Genova. Non può mancare, anche in questo 2016, l’appuntamento che è ormai una tradizione al Politeama Genovese, il Capodanno con Maurizio Lastrico. In programma tanti sketch, vecchio e nuovo repertorio, con un po’ di genovese a condire il tutto.

Lastrico ha saputo adeguare la propria formazione accademica alle esigenze di un cabaret che raramente si era visto sulle scene. Ciò che colpisce maggiormente dello stile del ragazzaccio di Sant’Olcese è la capacità di rendere arcaiche forme e modi di dire attuali (è il caso della rima colta attualizzata per raccontare episodi di vita comune, centrando in pieno il bersaglio). Tutto ciò presuppone uno studio affinato e un’applicazione mnemonica di spessore assoluto, di un menestrello medievale che fa ridere e, allo stesso tempo, fa intravedere la genialità di ciò che sta raccontando.

Biglietti da 35 euro, inizio alle 20.