Capodanno con Pirandello

Genova. Alla Corte arriva L’uomo, la bestia e la virtù, commedia graffiante di Luigi Pirandello sull’ipocrisia e il perbenismo borghese.

Andata in scena per la prima volta nel 1919, la farsa tratta dalla novella “Richiamo d’obbligo” racconta gli sforzi del professor Paolino e della sua amante Perella per convincere il marito a creare le premesse per potergli attribuire la paternità del piccolo nascituro. Un “triangolo” reinventato con la tipica ironia pirandelliana.

Inizio alle 20.30, prezzi dei biglietti a partire da 17 euro.