Capodanno al Porto Antico tra circo (a pagamento) e musica in piazza (gratis)

Genova. Nel “palcoscenico diffuso” tra le strade e le piazze della città che caratterizzerà il Capodanno 2017, il Porto Antico il 31 dicembre ospiterà più eventi contemporaneamente e offrirà alla città suggerimenti e suggestioni di vario tipo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nella maniera preferita.

Spazio agli artisti del Circumnavigando Festival: il cuore della rassegna sarà come sempre il piazzale Mandraccio del Porto Antico di Genova: il tradizionale “chapiteau”, il tendone da circo simbolo del Festival e luogo di esibizione circense per eccellenza, è già attivo ed è qui che Circumnavigando festeggerà il Capodanno con uno spettacolo per grandi e bambini, a partire dalle 21.30 di sabato 31 dicembre.

Nel corso di una lunga serata all’insegna del divertimento e dell’originalità si esibiranno Magdaclan, Lpm, Luca Tresoldi e Waterproof: 3 compagnie, 14 artisti in pista e 5 musicisti dal vivo che divertiranno e accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno con un brindisi benaugurante.

Il biglietto unico costa 35 euro, si può acquistare online su www.mailticket.it oppure presso gli uffici Iat di Genova.

Ci sarà anche il classico “veglione in piazza”: per il secondo anno consecutivo lo staff artistico di Radio Number One ha scelto l’area del Porto Antico di Genova per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In calata Falcone Borsellino verrà allestito un palco coloratissimo, con impianti audio e luci ultramoderni, 2 maxischermi, 4 laser show rgb, 4 geyser led rgb e 2 stadium shot per lanci di coriandoli e stelle filanti sino a 40 metri di altezza, sul quale a partire dalle h. 21,30 si alterneranno animatori, dj, ospiti speciali e artisti/acrobati in un susseguirsi di esibizioni che renderanno indimenticabile l’ultima notte del 2016, con un intrattenimento adatto ad ogni età: saranno a disposizione del pubblico ben 1000 bastoni in gommapiuma led rgb da mezzo metro, 5000 braccialetti luminosi, 2500 anelli laser.

A partire dalle 23 entreranno in campo artisti di strada con numeri di micromagia, giocoleria con bastoni infuocati, bolle giganti e spettacolari coreografie con bolas a luci led e fire juggling, fino ad arrivare alla mezzanotte con il classico conto alla rovescia tra geyser led rgb, laser show e sparacoriandoli/stelle filanti.

Dopo aver brindato al nuovo anno, partirà il RadioNumberOne Party con un’esplosione di musica dance: i DJ Marvin & Andrea Prezioso trasformeranno il Porto Antico in una discoteca sotto le stelle e faranno ballare e scatenare tutto il pubblico sulle note dei più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000 fatti rivivere in chiave dance, e poi, a seguire, ancora dj set e musica per tutti fino alle 3 del mattino.

E ancora, tutte le realtà dell’area proseguono le loro attività con iniziative speciali per le feste: dall’Acquario a La città dei bambini e dei ragazzi, dalla pista di Pattinaggio con il “San Silvestro sul ghiaccio” per pattinare tutta la notte alla mostra “Gli eroi del Calcio/ Storie di calciatori”, e poi la multisala cinematografica The Space, tutti i ristoranti, i musei, la libreria, il temporary artshop.