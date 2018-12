Capodanno al Cezanne con cenone, musica dal vivo e dj set commerciale e revival

Lunedì 31 dicembre 2018 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), dalle 20.30, si aspetta il nuovo anno con una festa in musica e in allegria, in pieno stile “Cezanne”. In programma il cenone a buffet con tutte le specialità preparate per l’occasione, e una serata tutta da ballare per accogliere il 2019 con tutti i migliori successi commerciali, disco e revival anni ’80 e ’90. In programma musica live con Maria Piras and Friends e a seguire si balla con gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, per una perfetta selezione musicale tra i successi del momento e le intramontabili hit del passato.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.