“Caos” alle Raccolte Frugone – XIV Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei

“Caos” è il tema della XIV edizione della Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei visitabile da domenica 3 marzo a domenica 2 giugno (inaugurazione sabato 2 marzo ore 16:30) alle Raccolte Frugone di Nervi.

Un appuntamento annuale articolato in due sezioni. La prima comprende una selezione di 48 autori scelti (tra 975 partecipanti provenienti da 50 Paesi) dalla giuria presieduta dal celebre artista argentino Guillermo Mordillo, che sarà presente il giorno dell’inaugurazione. La seconda sezione è dedicata allo stesso Mordillo, protagonista de “La tenerezza della paura”, una retrospettiva di oltre 100 opere a partire da quelle degli esordi negli anni ’50, fino ai lavori più attuali.

L’esposizione spazia dai disegni sullo sport – in particolare golf e calcio – alle dissacranti tavole sull’amore e la coppia, dalle tavole tratte dai libri ai bozzetti preparatori, senza dimenticare i suoi simpatici animali, comprese le famose giraffe, che lo scorso anno hanno festeggiato il 50esimo compleanno.

Nato in Argentina nel 1932, Guillermo Mordillo si forma come fumettista e autore di cartoon di animazione, distinguendosi come disegnatore tra i più pubblicati in numerosi Paesi, sin dai primi anni ’70. Dopo il trasferimento a Parigi negli anni ’60, Mordillo vive un momento di grande notorietà grazie alla realizzazione di opere uniche, caratterizzate da colori vivaci e da uno straordinario senso umoristico impersonato dai suoi buffi e pacifici personaggi, che non utilizzano la parola per esprimersi, bensì una divertente gestualità. Diverse le situazioni in cui li abbiamo visti comparire a volte sportive, romantiche, esilaranti e surreali, catturando inevitabilmente l’attenzione e la fantasia. Mordillo, inoltre, ha sempre dato ampio spazio alla raffigurazione artistica che ha per protagonista la natura e gli animali, in particolar modo le giraffe, le cui avventure sono state raccolte in diversi volumi di incredibile successo.

Il concorso per illustratori, ideato dall’associazione Tapirulan, nasce con lo scopo di pubblicare un calendario illustrato. La prima edizione, del 2006, è stata curata da alcuni autori che seguivano l’attività dell’associazione. L’anno successivo fu bandito il primo concorso per selezionare i 12 autori da pubblicare. Nel corso del tempo il concorso si è evoluto, gli autori selezionati sono molti di più e lo scopo è quello di allestire una mostra che dia un’ampia panoramica sul mondo dell’illustrazione.

Quest’anno è uscito il tredicesimo calendario e ancora una volta è stato mantenuto il formato 30×35 cm, con stampa su carta naturale da 250 grammi e rilegatura a spirale nera. In copertina vengono riprodotte le miniature di tutte le illustrazioni presenti all’interno, mentre le singole pagine dei mesi ospitano le immagini in formato grande, 30×30 centimetri. Edizioni Tapirulan ha pubblicato un catalogo dedicato alla mostra monografica di Mordillo. È anche disponibile il catalogo delle opere dei 48 illustratori selezionati e il calendario 2019 con le immagini realizzate dai primi 12 classificati.

Ingresso mostra: intero € 5 | ridotto € 3

Info e prenotazioni visite guidate: 0103726025