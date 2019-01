‘Canzoni della Prima Guerra Mondiale’, il coro del maestro Paolo Faveto al Teatro dell’Ortica

Nel 2003 un gruppo di insegnanti e genitori della Scuola Primaria “Anna Frank” (Marassi) decide di formare un coro, appoggiandosi all’Associazione “Corsincorso” interna alla scuola.

La sfida iniziale del maestro , Paolo Faveto, che ci guida fin dai primi giorni, è sempre stata: “Non esistono stonati! Tutti possono cantare!”

Attualmente siamo una ventina suddivisi in 3 sezioni: soprani, contralti e uomini. All’inizio abbiamo giocato solo sull’alternanza delle sezioni, mentre da alcuni anni abbiamo affrontato la polifonia, inserito solisti e variato l’insieme dei brani canori.

Gli arrangiamenti proposti dal maestro Faveto tengono conto delle voci a disposizione del coro e dello spirito che anima il gruppo. Non abbiamo mai rinunciato ad accompagnare i nostri brani da una breve presentazione, che raccontasse il testo, ma soprattutto alcune notizie significative sul genere o sul perché fosse stato composto.

Su ogni brano, infatti, si fa una ricerca di tipo storico e musicale per essere coscienti di ciò che si canta e che si presenta in pubblico. Nei nostri spettacoli, si ricorda la nostra scuola e lo spirito che lo anima: l’accoglienza, la fratellanza, la crescita attraverso il sapere.

Raccontiamo il senso dell’Associazione “Corsincorso” e l’azione che svolge con i nostri utenti, perché si sappia come attraverso la collaborazione e la voglia di benessere, si possa vivere in una scuola a misura di bambino e di famiglia!

Anche per questo non rinunciamo mai a portare qualche minuto di serenità, recandoci spesso nelle residenze protette per anziani della nostra città.