“Cantautori in concerto”: gli Zêna Singers in uno spettacolo benefico per l’AISM di Genova

Domenica 14 febbraio dalle 19 alle 20:30 dal Salone SSD Amo Bailar di via Ovada la Compagnia Musicale Teatrale Zêna Singers si esibirà su Facebook nello spettacolo “Cantautori in concerto” a favore della sezione di Genova dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e per la regia di Daniele Troilo.

Una serata di solidarietà da non perdere e in cui non potremo fare a meno di ricantare le canzoni che hanno segnato momenti particolari della nostra vita e per i più giovani un momento per conoscere e apprezzare i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e resi celebri da autori della grandezza di Bindi, De André, Fossati, Lauzi, Paoli, PFM, Tenco.

“Mostrare solidarietà verso gli altri vuol dire partecipare ai problemi di chi fa parte della nostra comunità: la solidarietà è un dovere dell’uomo”, dichiarano gli organizzatori.

Le eventuali donazioni potranno essere eseguite all’IBAN IT29X0617501402000001042880 specificando nella causale “Zêna Singers Concerto per AISM”.