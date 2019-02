“Canta Canta Cantastorie” in scena al Teatro del Ponente

venerdì 22 marzo, alle ore 10.00, e sabato 23 marzo, alle ore 16.00, al Teatro del Ponente di Genova andrà in scena lo spettacolo per bambini “Canta Canta Cantastorie” storie in rima di Emanuele Luzzati.

Regia di Enrico Campanati

Scene e costumi di Bruno Cereseto

Musiche di Ivano Fossati e Oscar Prudente

Età: dai 3 anni, scuole infanzia e primaria

Biglietti spettacoli per bambini: adulti € 8; bambini € 6; scuole € 5

Scritto da Emanuele Luzzati nel 1982, Canta canta cantastorie è uno dei titoli di maggior successo del Teatro della Tosse e tra i più replicati della compagnia.

Tre storie e opere celebri – La gazza ladra, La tarantella di Pulcinella e Ali Babà – vengono reinventate con garbo e ironia tra canzoni e filastrocche popolari, con le musiche scritte da Ivano Fossati e Oscar Prudente eseguite dal vivo.

Sono storie che hanno una lunga storia. Chi non conosce le avventure de La Gazza Ladra, La Tarantella di Pulcinella e Alì BabàDopo essere stati protagonisti di libri e film di animazione di Luzzati e Gianini, qualcuno di loro ottenne anche una nomination all’Oscar – si ritrovano insieme, nel 1976, per essere inseriti in un audiolibro Mondadori. Dall’audiolibro prende le mosse Canta Canta Cantastorie nella versione con attori e in quella de I Burattini di Luzzati & Cereseto.

Le tre storie sono filastrocche popolari reinventate con garbo e ironia da Emanuele Luzzati, sui ritmi di una ballata in chiave moderna.