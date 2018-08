A Campomorone si inaugura una palestra all’aperto sui terreni confiscati alle mafie

Campomorone. A Campomorone nasce una palestra all’aperto, l’area calisthenics. In via Trucco è stata realizzata una zona dedicata a tutti gli appassionati di fitness e calisthenics (un metodo di allenamento fisico in grado di costruire un fisico muscoloso, agile e funzionale esclusivamente attraverso l’allenamento a corpo libero).

“Il nostro gruppo si è allenato per molto tempo ai giardini pubblici, utilizzando arredi urbani o giochi per bambini. Abbiamo chiesto al Comune di Campomorone un aiuto ed abbiamo ottenuto la realizzazione di questa bellissima area.Il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più questo sport che si può praticare all’aperto, aiutando le persone ad avvicinarsi a queste discipline”, racconta Fabrizio Parodi, uno degli organizzatori del gruppo.

“Il terreno di Via Trucco è stato un bene confiscato alle mafie che lo Stato ci ha attribuito ed è stato riconvertito in una palestra all’aria aperta riservata ai giovani. Direi non potevamo augurarci miglior utilizzo”, afferma Paola Guidi, Sindaco di Campomorone.

“Siamo molto soddisfatti: si tratta di una delle prime aree dedicate a queste discipline sul territorio. L’area naturalmente è aperta a tutti, e sarà interesse comune mantenerlo in ottime condizioni”, conclude la sindaco.

L’inaugurazione dell’area avverrà sabato 28 aprile 2018, alle ore 14.30 con dimostrazioni ginniche durante tutto il pomeriggio.