Camogli tira fuori il padellone, è tempo di sagra del pesce

Camogli. È forse la sagra più famosa in provincia di Genova. Sicuramente una delle più particolari grazie al “padellone” in cui viene fritto il pesce azzurro. La sagra del pesce di Camogli torna come sempre a maggio. Da venerdì a domenica il programma è fitto.

Si comincia il 9 maggio alle 16 con l’apertura della mostra Immagini, testimonianze, documenti, segni, strumenti, simboli, promozione, cultura e storia del territorio al porticciolo di Camogli (via Scalo 2), che proseguirà sino a domenica. Alle 19.30 apertura degli stand gastronomici in largo Battistone e il concerto della band The way to your soul.

Sabato dalle 14 alle 24 in via XX Settembre e in via della Repubblica, festa di San Fortunato (domenica dalle 9 alle 20). Il sabato gli stand gastronomici sono aperti dalle 12.30 e dalle 19.30. Alle 20.30 in piazza Colombo processione liturgica con l’Arca di San Fortunato e con i cristi delle confraternite genovesi. Alle 23.15 spettacolo pirotecnico. Alle 23.30 nei quartieri Porto e Pineto falò e apertura della mostra La storia dei falò, a Castel Dragone.

Domenica 10 maggio alle 10 in piazza Colombo benedizione della padellona. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 la distribuzione del pesce fritto, con previsione di 10, 12 mila porzioni. Di queste, 3.500 saranno distribuite insieme al piattino ricordo della manifestazione, in cambio di contributi da 5 euro, mentre le altre saranno gratuite.