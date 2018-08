Camogli: Lastrico, Solenghi e Guarino fanno Govi “a modo loro”

Camogli. Tre straordinari interpreti – popolari ovunque ma legatissimi alle loro origini liguri – rinnovano, attraverso le battute e i dialoghi più arguti delle sue indimenticabili commedie, il ricordo del più amato uomo di teatro genovese di sempre, Gilberto Govi: drammaturgo, ma anche “inventore” di uno stile anticonvenzionale che anticipava il modo di stare in scena dell’attore contemporaneo.

Maurizio Lastrico, Tullio Solenghi e Simona Guarino – nel ruolo fondamentale di Rina Govi, compagna e spalla memorabile dell’artista – continueranno a riavvolgere i nastri del tempo proponendo, in un’atmosfera di magica convivialità, alcuni fra i più esilaranti momenti di tre grandi cavalli di battaglia del genio della comicità genovese, Pignasecca e Pignaverde (Valentinetti/Govi), Sotto a chi tocca (Orengo/Govi) e Manezzi pe majâ ‘na figgia (Bacigalupo/Govi). Mercoledì 15 febbraio alle 20.30 (biglietti a 20 e 15 euro).

L’idea della serata al Teatro Sociale di Camogli prende le mosse dal grande successo riscosso dalle letture organizzate in piazza nella primavera del 2106 e al Teatro della Corte il 5 dicembre, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa dell’artista, due giornate promosse dalla Regione Liguria. Al Teatro Sociale saranno presenti le ideatrici di questi due eventi : l’assessore alla Cultura e spettacolo della Regione Ilaria Cavo e la professoressa Margherita Rubino.