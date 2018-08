Il Cammino di Santiago raccontato dall’atleta Giulia Amadori

Santa Margherita Ligure. Sabato 10 giugno alle ore 17 nella sede dell’Associazione Spazio Aperto ci sarà un incontro con Giulia Amadori, giovane atleta di Trail Running per parlare di un’esperienza molto particolare: il Cammino di Santiago di Compostela.

Si potrà dialogare con Giulia che racconterà le sue impressioni sul Cammino. Si potranno chiedere suggerimenti e informazioni per intraprendere questa esperienza. Per lei è stato un punto di partenza successivamente sfociato in un’attività atletica che tutt’ora svolge.