Camminata dei Babbi Natale per l’Ospedale Gaslini

L’anno scorso erano in 1300, tutti con barba bianca e divisa rossa d’ordinanza, quest’anno vogliono essere ancora di più. Il 23 dicembre torna per la sua seconda edizione la Camminata dei Babbi Natale, una marcia non competitiva organizzata dall’associazione My Trekking per raccogliere fondi per l’Ospedale Gaslini, in particolare per il reparto di trapianto di midollo osseo.

Partenza alle 10 dal belvedere dei Dogi, presso la ruota panoramica del Porto Antico. Ci si sposta verso il centro città fino a piazza De Ferrari attraverso un percorso di 5 km adatto a tutti. La quota di partecipazione è di 15 € ed è comprensiva del costume di Babbo Natale (taglia unica adulto uomo/donna e taglia ragazzo 6/12 anni) che resterà al partecipante, iscrizione, pettorale, barretta energetica, penna ricordo, ristoro con bevanda e fetta di panettone, sconto 50% per Ruota Panoramica e donazione al Gaslini di 7 €. Per chi ha già il costume la quota è di 10 €. Per i bambini fino a 5 anni compresi l’iscrizione è gratuita.

Iscrizioni presso il punto My Trekking di Decathlon Marassi tutti i giorni dalle 16 alle 19 oppure online con il modulo sul sito web https://goo.gl/qmmnNY. Ci si potrà iscrivere alla partenza ma si suggerisce di comunicarlo agli organizzatori in modo da poter avere il costume da Babbo Natale.

L’evento si tiene con il Patrocinio del Comune di Genova e l’autorizzazione dell’Istituto Gaslini all’utilizzo del nome. Si svolge interamente in ambito urbano e non è competitivo. Ognuno percorrerà il percorso al ritmo dei propri passi.

My Trekking è un’associazione senza scopo di lucro affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo e alla FITEL Associazioni di Promozione sociale iscritte al Registro nazionale nonché unico Laboratorio del Camminare per la Liguria.