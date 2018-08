Camerata Bern si unisce al violoncello di Steckel

Genova. Fondata nel 1962 con la finalità di dar vita a una formazione in grado di esibirsi senza direttore, grazie alla propria flessibilità e duttilità, Camerata Bern è formato da esperti solisti e cameristi.

Si caratterizza per l’omogeneità del suono, nonché per una freschezza e sicurezza stilistica molto rare: qualità apprezzate e riconosciute da solisti di primo piano quali András Schiff, Radu Lupu, Leonidas Kavakos e Angelika Kirchschlager.

Come segno di stima per la sua attività, le corporazioni della città di Berna hanno donato alla Camerata quattordici strumenti ad arco di fattura barocca, con i quali vengono presentati programmi espressamente eseguiti su tali strumenti. Nel programma della Camerata Bern e di Julian Steckel, violoncellista richiestissimo sulla scena internazionale, si segnala il bellissimo Concerto in re maggiore di Haydn, pagina fondamentale della letteratura violoncellistica.

Inizio alle 21, biglietti da 31,50 euro.