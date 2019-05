Calico Fest 2019 – Il mondo del fumetto a Villa Sottanis

Tre giorni di incontri, workshop, eventi e stand dedicati al mondo del fumetto. Workshop: costo singolo laboratorio 5 euro | partecipazione ai tre laboratori 10 euro.

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 LUGLIO

CERIMONIA DI APERTURA ORE 15

Saranno presenti le Autorità comunali, gli Organizzatori e alcuni Rappresentanti delle case Editrici

INAUGURAZIONE MOSTRA A CURA DI ANDREA CUNEO, ORE 16:00

Mostra permanente del fumettista Andrea Cuneo, Auditorium

WORKSHOP “DALLE PRODUZIONI SERIALI ALLE GRAPHIC NOVEL D’AUTORE. CONSIGLI AI GIOVANI FUMETTISTI”. CON ANDREA CUNEO ED ELISA 2B. ORE 17:00

La trasformazione del fumetto: la rivalutazione del fumetto come nuovo, interessante, mezzo letterario, l’affermazione della graphic novel d’autore, l’evoluzione di una forma sempre più letteraria. Valutazione portfolio dei partecipanti

LIVE PAINTING OUTDOOR

Disegno in tempo reale a cura di artisti e studenti della Scuola Chiavarese del Fumetto

SABATO 6 LUGLIO

WORKSHOP “COME SI REALIZZA UN FUMETTO”. CON LUCA BAGNASCO E TOMMASO ARZENO. ORE 15:00

Dall’ideazione alla realizzazione di un fumetto. Riflessioni intorno al fumetto di impegno civile.

“IL NOSTRO FABER”: INCONTRO ad ingresso libero

CON IVO MILAZZO E SERGIO ALGOZZINO. ORE 17:00

Due generazioni disegnano De Andre’: la prima lo ha visto nascere, vivere, scomparire e lasciare la sua traccia; la seconda segue quella traccia facendosi influenzare e confermandoci che quel segno rimarrà indelebile. L’influenza delle canzoni nel percorso autoriale.

PREMIAZIONE CONCORSO “IMMAGINA FABER”. ORE 18:30

Esposizione temporanea degli elaborati partecipanti al concorso e relativa premiazione a cura di una giuria di esperti.

LIVE PAINTING OUTDOOR

Disegno in tempo reale a cura di artisti e studenti della Scuola Chiavarese del Fumetto

CONCERTO LIVE

DOMENICA 7 LUGLIO

WORKSHOP “PICCOLI FUMETTISTI” CON DUO ARTISTICO MAGIA DEORB. ORE 15:00

Attività con i piccoli aspiranti fumettisti

PRESENTAZIONE ad ingresso libero

“TESLA AND THE SECRET LODGE”, DI ANDREA CORBETTA, ORE 16:00

Interverranno: Andrea Corbetta (ideatore e produttore) e Roberto Leoni (editor)

LIVE PAINTING OUTDOOR

Disegno in tempo reale a cura di artisti e studenti della Scuola Chiavarese del Fumetto

GARA COSPLAYER CON PREMIAZIONE

Sfilata di tutti i partecipanti a dimostrazione del “duro lavoro” che c’è a monte per interpretare un personaggio nelle vesti, nel comportamento, nell’atteggiamento.