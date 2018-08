Calibro 35 al Crazy Bull per la rassegna BangArang

Genova. Domenica 25 febbraio 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) per la rassegna musicale BangArang! alle ore 21.30 arrivano i Calibro 35. A due anni di distanza da S.P.A.C.E. i Calibro 35, escono con un nuovo disco, Decade per il loro decimo anno di attività, e fanno tappa a Genova con un concerto imperdibile.

I Calibro 35, formati da Massimo Martellotta alle chitarre, Enrico Gabrielli al pianoforte, Luca Cavina al basso, Fabio Rondanini alla batteria, e Tommaso Colliva ai suoni, sono un gruppo funk-jazz italiano formatosi nel 2007 a Milano. Il loro sound è ispirato dalle colonne sonore di molti film di genere poliziottesco tipici dell’Italia degli anni settanta in una modulaazione di suoni e strumenti diversi e ricercati. L’apertura del concerto è affidata a EFFE PUNTO. Apertura porte ore 20, costo del biglietto 15 € + dp acquistabile anche presso il Goa Box in salita Pollaiuoli 66 R. Info: www.goaboa.it