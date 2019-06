Caldazza 2.1 – concerti e dj set ai Liggia

E’ con molto onore e, soprattutto, con molto caldo che anche quest’anno Tibia e Pepita Ramone tornano ai Liggia Pub & Music House con due serotine estive da non perdere, ovvero:

CALDAZZA 2.1

serate di sopravvivenza alla calura per rockers e simpatizzanti

Entrambe le serate si parte dalle 19, con aperitivo sulla spiaggia e dj set dai toni estivi… Poi:

SABATO 6 LUGLIO

Ragazzetto + Jungle Massive

RAGAZZETTO

Ragazzetto, nome d’arte per Federico Branca, è un produttore, polistrumentista e performer genovese che colloca la sua musica tra cantautorato ed electropunk. Innovativo e dal sound fresco, lancia il suo progetto nel 2015, presentando al pubblico diversi singoli e un EP dal titolo Vittime del Giro. Attualmente si trova impegnato alla chiusura del suo primo album, lavoro che è stato anticipato dall’uscita del singolo “Gli amici del mare”, il 7 giugno 2019.

Ascolta e guarda il video di “Gli amici del mare”: https://www.youtube.com/watch?v=WSCGmu74vCs

JUNGLE MASSIVE

Drum And Bass, Dubstep, Jungle

Jungle Massive è un collettivo di dj e musicisti Bresciani provenienti da diverse realtà,propone concerti con djs accompagnati da batteristi, sassofonisti ed altri musicisti!

https://www.facebook.com/JungleMassiveOfficial/

SABATO 17 AGOSTO

Flying Disk + VULBO

FLYING DISK

I Flying Disk nascono nel 2010 a Fossano (CN), classica cittadina di provincia, da un’idea di Simone Calvo, Mattia Fenoglio e Luca Mauro.

L’iniziale approccio punk del gruppo subisce una notevole svolta con la scoperta di band della zona legate alle realtà di Canalese Noise, TADCA Rec.

Dopo una lunga sessione di registrazione sotto la guida di Francesco “El Drago” Martinat, alla fine del 2018 esce “Urgency”, in Collaborazione con le etichette Brigante Records&Production, Scatti Vorticosi e Edison Box, Urgence Disk Rec, Mother Ship, Longrail Records, Santa Valvola, FCE records, Dayoff, che rappresenta per la band una svolta a livello di sound, il quale diventa più definito e ricercato, il disco verrà distribuito anche in America da Forbidden Place Records.

https://flyingdisk.bandcamp.com

VULBO

Uniamo le nostre povere forze per narrare le gesta di Vulbo, troppo terribili per essere espresse a parole.

https://vulbo.bandcamp.com/album/vulbo

Entrambe le serate, dopo i concerti

DJ SET delirante fino a tarda notte, superliquidator e BAGNO IN MARE!