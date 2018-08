Calcutta, Club Cheval, Ex Otago e Cosmo protagonisti del Goa Boa

Genova. In attesa di “Marassi” – il nuovo disco di Ex-Otago anticipato dal singolo “Cinghiali incazzati” – il gruppo è ospite al Goa Boa 2016 il 13 luglio a far festa in versione dj set. La serata sia apre con Cosmo (definito un incrocio tra Lucio Battisti e gli Animal Collective), la rivelazione dell’anno Calcutta e Club Cheval, uno degli esempi della vibrante scena club francese di oggi.

Apertura cancelli alle 19. Si comincia con il Goa Boa select: L’ultimodeimieicani e Malenky Slovos. Biglietti a 15 euro.