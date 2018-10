Cabaret con il duo Andrea Bottesini – Marco Arena

Sarà il venerdì l’appuntamento fisso con la risata a Masone presso l’auditorium del Museo del Ferro “Andrea Tubino” e si partirà il 28 settembre con il duo di cabarettisti formato da Andrea Bottesini e Marco Arena.

Bottesini oltre ad essere un cabarettista è anche un tenore e in particolare riveste l’amarissimo ruolo del Maestro Ivo accanto a Ruggero de I Timidi. Lo showman darà vita ad uno esilarante viaggio introspettivo, extrasensoriale, basato sulle logiche dell’io dominante e soprattutto sulle supercazzole, un cabaret da battaglia.

La serata vedrà anche il grande ritorno sulle scene del cabaret ligure di Marco Arena. Il cabarettista ci racconterà in gustosi monologhi gli incontri esilaranti della sua vita. Dal mafioso Ciro, per il quale la legge è soltanto un opinione, alla pettegola signora Pina, che ha sempre pronti i commenti più aggiornati su tutto il vicinato.Dal vigile di quartiere, cui è affidata l’ipotesi di un ordine tutto da verificare, al giornalista inviato speciale il cui linguaggio non sfigurerebbe in una commedia dell’assurdo.

Promotore di questa rassegna autunnale di cabaret in quel di Masone è il comico e autore di Striscia La Notizia Carlo Denei insieme al presidente del museo Gianni Ottonello. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto ai costi dei lavori di restauro del Teatro Opera Monsignor Macciò di Masone.

Biglietto 10 €