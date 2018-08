\"Caba-Caribe\", lo show che unisce danza e cabaret al Caribe Club

Genova. Sabato 22 aprile, a partire dalle ore 21, il Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) propone una serata all’insegna della comicità che avrà come protagonisti principali i comici Alessandro Bergallo, Max Garbarino, Andrea Begnini, Alessandro Barbini e come ospite speciale Alessandro Bianchi. Il nuovo format si chiama “Caba-Caribe”, è unico in città perché per la prima volta unisce le risate al mondo del ballo.

«Ogni settimana prenderemo di mira uno stile – racconta Bergallo – a questo giro sarà il ballo caraibico. Mentre noi ci esibiremo in sketch comici, gli allievi della scuola danzeranno a pochi passi da noi, diventando oggetto di battute e di gag in cui la comicità e il ballo si abbracceranno creando un mix particolare. È un modo per giocare con il mondo del latino. Il pubblico, così, assisterà a due show: uno comico e l’altro di ballo, sempre in interazione». Gli allievi saranno guidati dai maestri Amelia De Martis e Mauricio Hernandez che dopo lo spettacolo comico di oltre un’ora, faranno ballare il pubblico in pista. Spazio anche a uno show di burlesque di Silvana Del Grosso e a uno show tutto latino a cura del ballerino di livello internazionale Davide Fazio.

«Imparare a danzare non è semplice – spiega Rocco Mariani, direttore del Caribe Club – Il ballo è impegno, costanza e sacrificio. Ma nulla sarebbe possibile senza un po’ di sano divertimento e un pizzico di follia, soprattutto nel ballo latino. Imparare con il sorriso è essenziale. La squadra di comici genovesi che ospitiamo potrà sbizzarrirsi con le battute. Offriremo loro molti spunti divertenti, il pubblico potrà ridere di gusto e allo stesso tempo lasciarsi conquistare dal ritmo». La serata diventerà un appuntamento fisso nel programma del Caribe.

L’ingresso alle ore 21 a euro 15 comprende spettacolo di cabaret, consumazione, show e serata. Per info: 335207103.