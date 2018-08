Busalla Music Fest con Winterage e Alogo

Due giorni al ritmo dell’hard rock, del prog e dell’heavy metal: è la prima edizione di Busalla Music Fest. Sei i gruppi provenienti da tutta la Liguria che si alterneranno sul palco per un festival espressamente dedicato ai giovani e alla loro espressione artistica.

Band headliner di sabato 14 luglio gli ormai noti Winterage, che porteranno da Genova il loro caratteristico symphonic power metal. A precederli sul palco l’hard rock dei Mantis Four e in apertura l’heavy metal dei Were Vypers.

Domenica 15 luglio i grandi protagonisti saranno i nascenti e promettenti Alogon, band progressive metal genovese, preceduti dai progressive rock Ma Ma Da e dai metalcore Burning Flag.

Oltre alla musica ci sarà spazio naturalmente per diversi stand gastronomici. Busalla Music Fest è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e si inserisce nell’ambito del calendario di iniziative “Estate in Villa”.