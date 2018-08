Busalla Gospel Night: la Valle Scrivia canta il Vangelo

Busalla. Siamo abituati ad andare a sentirla nel periodo natalizio, relegarla a qualche show televisivo o musical degli anni Novanta, ma la musica Gospel è più di questo: è uno stile musicale dinamico, composto da espressioni stilistiche variopinte e poliedriche, esattamente come ciò da cui trae ispirazione, il Vangelo. Proprio da quest’ultimo prenderà le mosse il “Busalla Gospel Night”, evento gratuito organizzato da “Missione Busalla”, chiesa evangelica dell’omonima cittadina, e che vedrà la partecipazione del gruppo Eman, una delle band più rilevanti nel panorama del contemporary gospel italiano, che abbina a testi di ispirazione cristiana sonorità pop/rock dai sapori internazionali. Gli Eman hanno all’attivo due album e numerose collaborazioni italiane ed estere, provengono da Nova Milanese, dove frequentano la locale chiesa evangelica, e il loro nome è ispirato ad un personaggio della Bibbia.

Il concerto, che si terrà in piazza Macciò a Busalla per il 15 luglio alle 20:00, vedrà coinvolti anche la redazione di Radio Evangelo, che trasmetterà l’intero evento in diretta radiofonica, e i ragazzi del progetto Io sono di Cristo, presenti per una “tappa bonus” del loro tour della provincia di Genova.

“È un evento che la nostra chiesa desiderava da tempo – racconta il pastore evangelico Calogero Sorce – Busalla Gospel Night non sarà solo una bella occasione per ascoltare della buona musica, ma sarà soprattutto una preziosa opportunità per sperimentare il messaggio del Vangelo, per vivere ciò che verrà cantato ed annunciato”.

Ad arricchire la serata, oltre alla musica degli Eman, saranno gli interventi dei giovani musicisti e gli spunti di riflessione tratti dal Vangelo.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire la pagina facebook “Missione Busalla”, scrivere all’indirizzo email busalla@assembleedidio.org oppure recarsi nei locali della Chiesa Evangelica ADI di Busalla in Via Roma 2 negli orari di apertura al pubblico (Domenica, ore 18:00 e Giovedì, ore 19:30).