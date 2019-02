“Buon Compleanno Faber!” – Questi i sogni che non fanno svegliare

Un appuntamento ormai consueto per Genova, che si svolge immancabilmente in viadelcampo29rosso, l’emporio museo di proprietà del Comune e gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che dal 2012 porta avanti le tradizioni e le memorie della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori” e promuove la conoscenza della nuova generazione della Nuova Scuola Genovese.

La giornata non sarà una commemorazione ma una festa per ricordare Fabrizio De André nel giorno in cui avrebbe compiuto 79 anni e a 20 anni dalla sua scomparsa. C’è grande attesa per la conferma della partecipazione di Cristiano De André, che in occasione del concerto al Teatro Carlo Felice di Genova lo scorso 15 gennaio ci ha voluto sul palco. Salvo impegni improrogabili, per l’occasione Cristiano suonerà la Esteve ’97 di suo padre custodita presso il museo.

Apre la giornata Grazia Barboni Carniani, musicista e cantautrice, che ci presenterà il suo lavoro “Grazia kantas De Andre”, un progetto di traduzione in esperanto delle canzoni di Faber. A seguire la presentazione del libro di Alfredo Franchini e Ottavia Pojaghi Bettoni “Questi i sogni che non fanno svegliare! – Storia di un impiegato, l’Opera Rock di Cristiano De André”. Sarà presente l’autore, giornalista e scrittore, tra i fondatori de La Nuova Sardegna ed amico di De André, un sodalizio che continua oggi con Cristiano. E poi ancora musica con i Mandillä, che oltre ad eseguire il loro repertorio dialettale delle canzoni di De André ci racconteranno il nuovo lavoro “Ciassa Marengo 26”.

I fan di Faber potranno anche approfittare per visitare due piccole esposizioni ospitate fino al 31 marzo all’interno dello spazio museale: “Fabrizio De André con gli occhi di Giorgio Bergami” e “Fabrizio De Andrè in tour”. A conclusione dell’evento non poteva la torta di compleanno, gentilmente offerta all’Antica Pasticceria Liquoreria Marescotti di Cavo.