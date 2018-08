Bu21 di Stuart Slade apre la rassegna di drammaturgia contemporanea alla Piccola Corte

Genova. “BU21” del giovane drammaturgo inglese Stuart Slade, debutta mercoledì 23 maggio alle 20,30 alla Piccola Corte (Corte Lambruschini), aprendo la XXIII edizione della Rassegna di Drammaturgia Contemporanea. La regia dello spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, è di Alberto Giusta con protagonisti Daniela Duchi, Mario Cangiano, Fabrizio Costella, Valentina Favella, Silvia Napoletano, Francesco Patané. La versione italiana è di Natalia Di Giammarco.

Che la nuova drammaturgia inglese non perda mai di vista la realtà, la complessità del presente, è un dato di fatto ormai acquisito: dai “Nuovi arrabbiati” degli anni Cinquanta, fino alla generazione cosiddetta “In-yer-face”, ossia che sbatte in faccia agli spettatori la violenza e le asprezze del nostro tempo, gli autori made in UK si confrontano sistematicamente con i risvolti oscuri del reale e degli uomini. In “BU21”, Stuart Slade dà vita a un racconto corale, complesso, doloroso, che ricorda l’11 settembre o uno dei tanti micidiali attacchi terroristici degli ultimi anni. Sei sopravvissuti di una Londra sconvolta si trovano per raccontare, ricordare, provare a elaborare che cosa è accaduto in quel giorno che ha cambiato le loro vite. Ma una terapia di gruppo forse non basta per concepire l’assurdo della vita e della morte.

Stuart Slade, nato a Bristol nel1978, vive e lavora a Londra dove dirige il Kuleshov Theater e la casa di produzione Ivanov Films. Si è affermato come drammaturgo grazie agli spettacoli “CANS” (2014) e “BU21” (2016).

“BU21” è in scena alla Piccola Corte fino a sabato 2 giugno con i seguenti orari: da mercoledì al sabato alle ore 20.30. Giovedì ore 19.30. Domenica e lunedì riposo.

Prezzi: posto unico 5 euro; abbonamento a tutta la rassegna 15 euro.

La Rassegna di Drammaturgia Contemporanea prosegue con:

“AEROPLANI DI CARTA” di Elise Wilk, Sala Mercato dal 30 maggio al 9 giugno;

“LE SOLITE IGNOTE” di Rafael Spregelburd nell’adattamento di Manuela Cherubini, Piccola Corte dal 7 al 17 giugno;

“IL CERCHIO ROSSO” di Vitaliano Trevisan, Sala Mercato dal 13 al 23 giugno;

“L’ANGELO DI KOBANE” di Henry Naylor, alla Piccola Corte dal 20 giugno al 30 giugno.