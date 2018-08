“Bruciabaracche Live Show” all’Arena del Mare

All’Arena del Mare arrivano i Bruciabaracche! Giovedì 2 agosto l’unica data estiva del gruppo di cabarettisti genovesi che da 5 anni colleziona serate “sold out”. L’appuntamento è alle 21 quando i comici di Bruciabaracche, il gruppo di comici genovesi che macina successi ormai da 5 anni registrando continui sold out sia nella stagione invernale che in quella estiva, salirà sul prestigioso palco dell’Arena del Mare, nell’area Porto Antico di Genova.

La formazione vincente è composta da ​otto​ artisti e un autore televisivo, che si dividono tra teatro, cabaret e televisione (Zelig, Colorado e altri famosi programmi), tutti estremamente noti al grande pubblico. Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Possa e Marco Rinaldi (i Soggetti Smarriti), Andrea Di Marco, Andrea Carlini, Daniele Ronchetti (Gabri Gabra) e Daniele Raco, coadiuvati da Graziano Cutrona a livello aurorale e Arianna Traverso per la parte logistica.

Sul palcoscenico, sul quale si preannunciano novità che per ora sono “top secret”, si alterneranno personaggi già collaudati in Tv e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità tra i membri della formazione, che costruiscono delle vere e proprie “jam session” della risata.

Il Bruciabaracche Live Show va in scena a partire dalla stagione teatrale 2013-2014. Quello che doveva essere poco più di un esperimento, un modo per ritrovare vecchi amici e colleghi, si è rivelato essere da subito un successo clamoroso, quasi inaspettato. Oltre 500 persone hanno riempito il cabaret ogni venerdì sera, diventando presto un punto di riferimento per le serate teatrali genovesi. Nelle stagioni estive lo show è diventato ormai un appuntamento fisso ​al Porto Antico di Genova, ​dove ha registrato negli anni scorsi ​il tutto esaurito (oltre 700 spettatori).