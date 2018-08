Borgo Fornari: in cento a preparare i ravioli casalinghi

Ronco Scrivia. Una delle sagre più attese dell’entroterra genovese per la qualità dei piatti proposti: 17esima edizione della sagra del raviolo casalingo di Borgo Fornari dal primo al tre luglio.

Sono migliaia i ravioli fatti a mano: oltre cento persone tra uomini, donne e ragazzi si adoperano per la realizzazione della pasta fresca.

Ormai questo è diventato un appuntamento fisso dell’estate valligiana, un po’ per il bellissimo ambiente ideale per i giovani e le famiglie, grazie anche al parco verde e ai giochi per i più piccoli, ma soprattutto per la qualità dei piatti.

La ricetta, come da tradizione, prevede l’impiego di carne genuina (di fassone piemontesi allevate nell’entroterra genovese), uova, formaggio di prima scelta e boraggini del posto.

Inoltre agli stand il menù prevede cima genovese, nodini di vitello da latte, salsiccia artigianale e dolci prodotti dalle signore del posto.