Bonjour Provence, torna la fiera dell’artigianato e dell’enogastronomia

Genova. La Provenza con i suoi sapori e profumi torna in piazza Matteotti. Tredicesima edizione di Bonjour Provence et la France, la manifestazione che promuove le eccellenze artigianali, gastronomiche e turistiche francesi e provenzali in particolare.

Novità di quest’anno è la collocazione della vetrina dedicata all’artigianato di eccellenza e all’enogastronomia franco-provenzale in piazza Matteotti, all’ombra di Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico genovese.

Bonjour Provence et la France, aperta fino a martedì 27 ottobre dalle 9.30 alle 20.30, attende i visitatori con una ricca offerta di prodotti agroalimentari, accessori e articoli di benessere e per la casa.