Boccanegra & Friends live @ LaClaque in Agorà

Dopo aver aperto il concerto di Brunori SAS dello scorso giugno al Festival Andersen di Sestri Levante torna a esibirsi dal vivo Boccanegra venerdì 14 dicembre sul palco de LaClaque in Agorà di via san Donato 9 a Genova. Durante la serata verrà presentato, per la prima volta dalla pubblicazione su Spotify, l’ep “Novembre”, primo progetto discografico di Boccanegra, distribuito da MusicalMass su tutti i digital stores da martedì 13 novembre.

Sul palco con Boccanegra si esibiranno gli amici che lo hanno accompagnato dall’inizio nel suo percorso musicale e quelli che lo accompagnano nel presente. Ad aprire il concerto saranno i Summit Band, giovane formazione rock e blues di Como.

Boccanegra (nome d’arte di Marco Buccellato) è un chitarrista e cantautore di 21 anni genovese. Nel 2012 fonda una band insieme agli amici Tommaso Damasio (batteria), Francesco Sanguineti (basso) e Enrico Peschiera (chitarre). Principalmente suoneranno alle assemblee del Liceo Classico “Cristoforo Colombo”, dove si sono conosciuti. Dopo 6 anni passati insieme al gruppo Marco alla ricerca di nuove sonorità e di un percorso musicale più intimo, a marzo decide di avviare un percorso solista.

A metà tra l’alternative rock e il cantautorato la musica di Boccanegra mette in luce una raffinata tecnica alla chitarra e una grande sensibilità nei contenuti dei testi. Il 13 novembre pubblica su Spotify il suo primo ep “Novembre”, registrato e mixato presso il Tabasco Studio di Sori (Genova) e distribuito digitalmente da MuiscalMass. Interamente realizzato in collaborazione con i vecchi membri del gruppo, rappresenta la conclusione ideale e musicale della prima parte del progetto Boccanegra.

Biglietto: 8 €