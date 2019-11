Bobby Soul al Le Clab - l\'aperitivo live del giovedì.

Clab Live | Musica dal vivo…….questa settimana: Bobby Soul.

Alberto “Bobby Soul” De Benedetti è un cantante, produttore e Dj genovese, alle spalle più di venti anni di musica, soprattutto di Black Music. Lavora attivamente anche in campo teatrale dove si occupa della parte musicale di vari spettacoli, specialmente con il Teatro Garage di Genova.

Ha all’attivo la pubblicazione di decine di CD con svariati gruppi e almeno un buon migliaio di piccoli e grandi concerti in giro per l’Italia e l’Europa.

In collaborazione con Good Music Associazione Culturale,

Le Clab Genova promuove ogni #giovedì un evento di musica live con artisti del panorama genovese ( e non solo )

Food, Aperitivi Premium e ampia scelta di Vini.