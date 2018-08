Blues Mirror, Francesco Rebora live alla Claque

Genova. Francesco Rebora presenta il disco Blues Mirror con un live alla Claque di vico San Donato.

Blues Mirror nasce dalla forte passione di Francesco Rebora per la musica e la chitarra.

Il Blues lo accompagna sin dall’infanzia, influenza il suo modo di scrivere, comporre e fare musica, si dedica al genere e lo fa sempre più suo, affiancando diversi maestri nello studio della chitarra e, in un secondo momento, del canto.

Nella sua vita di artista, dopo alcuni anni di esperienze, incontra due grandi musicisti e professionisti del settore: Simone Carbone, bassista ed ingegnere del suono specializzato e Marco Fuliano, batterista che ha calcato numerosi palchi europei anche come”turnista”.

Fin da subito nel trio si crea grande sintonia, l’incontro di vite diverse ma passioni comuni, porta alla registrazione di Blues Mirror.

L’album, in cui non manca una positiva influenza pop, raccoglie dieci brani rock-blues, scritti e composti da Francesco Rebora che, aiutato e filtrato dalla sua chitarra, racconta momenti di vita, vissuti e sognati. Le tracks, che prendono vita dal trio, mutano e si abbelliscono grazie al gravitare intorno alla loro creazione, di diversi professionisti che presenziano nel disco come special guest: Stefano Cabrera (cello), Michele Bonivento (hammond e piano), Stefano Bergamaschi (horns), Mauro Carbone (sax), Giulia Cancedda(vocal/backing vocal), Edoardo Mosca (piano).

Inizio alle 21.30. Biglietti a 10 euro.