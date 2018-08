Blues all\'Alzati Lazzaro con Snake Oil Ltd e Ragtime Rumours

Venerdì 10 marzo 2017, dalle ore 22, all’Alzati Lazzaro di Gattorna (via del Commercio 61, 0185 934518) si rinnova l’appuntamento con la programmazione live curata da Radio Senza Tempo. In questa serata di musica e divertimento saranno protagonisti i Ragtime Rumours, band olandese dalle sonorità ragtime, blues e jazz, con sfumature rock ‘n’ roll, vincitrice del Brul Contest di Herleen (Olanda) nel 2016. Per la prima volta ospiti in Italia, i Ragtime divideranno il palco con i nostrani Snake Oil Ltd, gruppo genovese che con un occhio alla tradizione e uno al divertimento abbina il blues al rock ‘n’ roll.

Ingresso libero, è possibile cenare al locale. Per informazioni scrivere a info@radiosenzatempo.com o visitare il sito www.radiosenzatempo.eu.

PROFILI

I Ragtime Rumours sono Tom Janssen (voce), Thimo Gijezen (chitarra e cori), Sjaak Korsten (batteria) e Niki van der Schuren (basso e cori). La band nasce nel 2013 a Maasdelta nel Limburgo (Olanda) ed è caratterizzata fin da subito da uno stile ragtime, blues e gypsy jazz, con influenze di rock ‘n’ roll. Nel 2016 debuttano con l’EP “Aint’t Nobody”, che vale loro il primo posto al contest musicale Brul Contest di Herleen. Attualmente stanno lavorando all’uscita del nuovo disco.

Gli Snake Oil Limited nascono a Genova nel 2013 da un’idea di Dario Gaggero (voce), Stefano Espinoza (chitarra), Andrea Caraffini (basso) e Tony Anzaldi (batteria). Il loro repertorio mescola brani country blues, swing, rhytm & blues e rock ‘n’ roll Hanno all’attivo due demo e un album, “Back From Tijuana – Live by the Sea”, regstrato dal vivo nel 2014. A marzo 2017 uscirà “The Hiss You Can’t Miss”, il loro primo album in studio composto prevalentemente di pezzi originali e prodotto da Paolo Bonfanti.