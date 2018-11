“Blu” – Mostra di Alberto Perini al Museo Galata

Dal 24 novembre al 23 dicembre in esposizione presso la Saletta dell’Arte la mostra “Blu” del pittore camoglino Alberto Perini. Trentacinque opere, tutte realizzate a mano libera con tempera acrilica su legno. I suoi quadri nascono da un immenso, atavico, incontrollabile amore per il mare. Per questo la tecnica pittorica è semplice e manuale. La tecnologia distruggerebbe quella poesia e quei silenzi dai quali nascono le sue opere. Le marine, le barche, le pietre, le onde non hanno bisogno di nulla di artificiale per essere dipinte, occorre solo affidarsi all’istinto, al colore e alla libertà.

Per questo motivo Perini ha sempre dipinto, senza porsi limiti espressivi, sperimentando molte tecniche pittoriche, sempre privilegiando la tempera su legno, un materiale naturale e forte, che lascia spazio alla contaminazione con i pastelli. Spesso per i dettagli l’artista utilizza le dita al posto del pennello, per sentirsi ancora più in contatto con il colore, perché le sfumature più belle possono vivere solo attraverso la mano.

Alberto Perini ha esposto in varie personali e collettive, a Camogli, Genova, Torino, Montecarlo, Parma, Piacenza, Brescia e in altre località. Le più recenti esposizioni sono state le mostre personali a Camogli nel 2015 e 2016, la mostra La Linea Azzurra con Carlo Rognoni nel settembre 2016, a Genova in occasione di Arte Genova 2017, ospite della Bottega d’Arte LeonardVs e a Portofino a giugno 2017 presso il Castello Brown.

L’ultima mostra intitolata “Blu, all’improvviso il mare” è stata realizzata in occasione del Festival della Comunicazione di Camogli, nel settembre 2018, in collaborazione con Carlo Rognoni.