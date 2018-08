Timiotera Associazione di Promozione Sociale organizza martedì 29 maggio alle ore 17,30 presso l’auditorium della casa dei Salesiani in via Carrara 260, un incontro pubblico dal titolo “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli: aiutare gli adolescenti a diventare adulti”.

Interverrà Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi libri. Si parlerà di genitori e figli. Dei cambiamenti dello scenario sociale e delle dinamiche familiari. Dell’importanza, per genitori di bambini anche molto piccoli, di modificare alcuni stili educativi a rischio messi in campo, talvolta anche inconsapevolmente, fin dai primi anni di vita dei figli. Della necessità per genitori, insegnanti ed educatori di migliorare le capacità di ascolto alle esigenze e ai pensieri dei ragazzi e come favorire la loro autonomia e la loro responsabilità.

Sarà anche l’occasione per presentare alla città Timiotera (www.Timiotera.it), associazione costituita a Genova a marzo 2017, finalizzata a creare una rete tra tutti coloro che sono interessati all’idea di essere persone in crescita, desiderose di conoscere meglio se stessi e di migliorarsi rispetto al proprio compito educativo.