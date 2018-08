Bisio porta alla Corte il successo di Father and Son

Genova. La storia di un padre alle prese con il figlio adolescente, tra slanci e incomprensioni, prove d’affetto e aspri scontri.

Torna a Genova, sull’onda di un grande successo ottenuto ovunque, Father and Son, spettacolo diretto con sapienza da Giorgio Gallione. A partire dal testo, scritto dalla raffinata penna di Michele Serra ispirandosi a due suoi recenti libri, un vero e proprio caso editoriale come Gli sdraiati unito ad alcune pagine del Breviario comico. Poi, la presenza in scena di un attore come Claudio Bisio: amatissimo dal grande pubblico cine-televisivo e interprete teatrale di altissima qualità.

La trama scorre tra ironia, leggerezza, intelligenza, ma anche con una giusta dose di nostalgia per il tempo che passa, per quei rapporti umani che faticano a trovare un equilibrio.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.