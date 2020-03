Biancone Day -migrazione rapaci birdwatching

Dai primi di marzo a fine maggio il cielo del Parco è attraversato da migliaia di grandi rapaci in migrazione: Bianconi, Falchi pecchiaioli, Nibbi, Falchi di palude, Aquile minori, ma anche molti falchetti come i Lodolai, i Grillai, i Falchi cuculo e migliaia di altri amici alati appartenenti alla maggior parte degli ordini della classe degli Uccelli.

Durante la giornata sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località Vaccà. L’iniziativa è attuata dal Parco Beigua con LIPU e con la partecipazione di EBN Italia. È consigliato l’uso di binocolo e/o cannocchiale.

Ritrovo: a partire dalle ore 9 presso località Curlo, Arenzano (le iniziative si svolgono prevalentemente presso la località Curlo e presso il Centro Ornitologico)

Durata iniziativa: fino alle ore 16 circa, in funzione delle condizioni meteorologiche. Pranzo al sacco.

Iniziativa gratuita

info qui: http://www.parcobeigua.it e https://www.lipugenova.org