Biagio Antonacci, tappa genovese del nuovo tour

Genova. Biagio Antonacci ha debuttato il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, con un nuovissimo tour live che lo accompagnerà in giro per tutta Italia. Approda a Genova il 19 dicembre, con il concerto che contiene anche i brani del nuovo album di inediti “Dediche e manie”, lanciato dal singolo In mezzo al mondo.

Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre del 1963 da papà di origini pugliesi e madre milanese. Cresciuto a Rozzano, inizia a suonare da molto giovane la batteria e si arruola nell’Arma dei Carabinieri prestando servizio a Garlasco, dove conosce Ron. Quest’ultimo, convinto delle qualità di Antonacci, lo presenta a Gaetano Curreri degli Stadio il quale gli permetterà di mettere in mostra le proprie qualità aprendo una serie di concerti della storica band.

Nel 1989 esplode la sua stella grazie all’album Sono cose che capitano. Il definitivo successo arriverà nel 1992 con l’album Liberatemi, trainato dall’omonimo singolo che gli permetterà di vendere oltre 150 mila copie e di farsi conoscere in tutta Italia con il Festivalbar. Negli anni ha confermato il proprio successo grazie ad altri lavori di spessore come Il mucchio, Mi fai stare bene, Convivendo, Vicky Love, Inaspettata, Sapessi dire no e L’amore comporta.

Biglietti da 40 euro.