Ben Harper al Porto Antico di Genova

Genova. Una star internazionale illumina l’Arena del Mare del Porto Antico di Genova il 18 luglio. Ben Harper si esibisce live con gli Innocent Criminals (ore 21.30), il tour che segna la reunion.

“The Innocent Criminals sono una famiglia,” ha detto Harper parlando del ritorno in tour della band. “Siamo sempre rimasti molto uniti nel corso degli anni, e non potevamo aspettare un altro minuto. Ciascuno di noi è tornato al punto di partenza, è il momento giusto per riprendere da dove ci eravamo lasciati. È il giusto momento artistico per farlo”.