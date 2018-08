Passato e presente della musica italiana e internazionale che si fondono in una due giorni all’insegna delle sette note e del divertimento. Torna il Beer’Art’Rock Summer Festival, evento organizzato dall’associazione culturalmusicale Nero Events in collaborazione con il Comune di Rapallo, che si terrà nel piazzale degli Alpini.

L’evento taglia il traguardo della settima edizione, confermandosi come manifestazione di riferimento nel panorama rock della Liguria e non solo, e vanta il premio per la categoria istituzionale Spettacoli – Provincia di Genova” nell’ambito del Festivalmare 2013.

La serata di domenica 12 agosto è dedicata ad un gruppo cult degli anni ’90: headliner sarà la 0382 Band – Tributo a Max Pezzali e 883. Gli anni, Come mai, Nessun rimpianto, Sei un mito… Impossibile non ritrovarsi per intonare, sulle note della band, i successi che hanno fatto da colonna sonora per intere generazioni. Prima della 0382Band, sul palco saliranno i Last Night Hotel, gruppo rapallese che propone brani rock originali, e StazioneZero, band underground, che ha voglia di esprimere le proprie idee, attraverso brani inediti che si ispirano alla tradizione del rock italiano.

La sera di lunedì 13 agosto cambio totale di genere musicale e atmosfera: ci si tuffa nella leggenda, quella dei Pink Floyd e del loro repertorio. A rivisitare i principali successi del gruppo che ha fatto la storia della musica saranno i Sigma Six-Pink Floyd Tribute Band, con una collaborazione d’eccezione che promette uno spettacolo di grande impatto sonoro, visivo ed emotivo: quella con l’Alter Echo String Quartet, quartetto d’archi tutto al femminile.

Nato sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh, il Quartetto ha girato l’Italia con grandi artisti come Francesco de Gregori, Giovanni Allevi, Francesco Renga, Sting, i Baustelle e la PFM, per poi proporre la formazione classica da camera per eccellenza al servizio della musica pop diventando un punto di riferimento crossover nel panorama italiano. La proiezione dei videoclip originali dei Pink Floyd durante l’esecuzione dei brani arricchirà ulteriormente la performance.

In apertura a Sigma Six e Alter Echo String Quartet ecco gli Afterglow, band liquid rock dal sound incalzante e ricco di effetti; nel 2016, il gruppo ha preso parte alla finale nazionale dell’Arezzo Wave Festival (dopo aver vinto la fase regionale della kermesse).

Nell’ambito del Festival è prevista la partecipazione del Vespa Club Rapallo. Nel corso degli anni il Beer’Art’Rock si è confermato come manifestazione capace di attirare il pubblico delle grandi occasioni e portando a Rapallo band di livello mondiale: su tutti i Lacuna Coil, guest star dell’edizione 2015. E ancora i Punkreas, gruppo storico del punk made in Italy, e iLabyrinth, band progressive-metal che ha raccolto successo di pubblico e di critica durante l’ultima edizione del Festival.

“Anche per quest’anno proponiamo due serate di grande qualità artistica, senza però tralasciare la filosofia per cui è nato il Beer’Art’Rock: quella di valorizzare e promuovere le band emergenti di Rapallo e dintorni – commentano Marco Pendola e Matteo Gardella per Nero Events – In questi sette anni il Beer’Art’Rock è cresciuto molto, sia in termini qualitativi, sia di riscontro da parte del pubblico e di visibilità fino a diventare un punto di riferimento nel panorama dei Festival rock in Italia.

Per questo ringraziamo tutte le persone che, in questi sette anni, ci hanno supportato per la buona riuscita della manifestazione, l’amministrazione comunale di Rapallo che ancora una volta ha creduto in noi e le numerose band che ci hanno contattati per poter partecipare all’evento”.