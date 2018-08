Genova. Una serata per rivivere l’epopea dei Beatles ma in chiave acustica. Il Bar dell’Auto di viale Brigate Partigiane ospita due elementi dei Reunion, cover band dei 4 di Liverpool, per una serata all’insegna del classico, ma riarrangiato per una dimensione più intima.

Dalle 22 si esibiscono Fisher Sandi e Peo Cavallo.