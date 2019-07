Basko Arena Music & Life porta a Genova Dolcenera e Irene Grandi

Genova. Tornano, per il sesto anno consecutivo, gli appuntamenti estivi a base di musica e divertimento che Basko, insegna supermercati del Gruppo Sogegross, dedica alla cittadinanza.

Basko Arena Music ˆ Life andrà in scena quest’anno mercoledì 17 luglio a Molassana e mercoledì 24 luglio a Cornigliano, presso i due punti vendita Basko.

Protagoniste musicali due artiste d’eccellenza: il 17 luglio a Molassana salirà sul palco Dolcenera, il 24 luglio, invece, a Cornigliano, sarà la volta di Irene Grandi.

“Proseguono le nostre iniziative estive che vogliamo regalare al grande pubblico. Abbiamo scelto le piazze antistanti i supermercati delle due zone di Genova in cui è in atto un’importante riqualificazione del territorio con risvolti sociali: Molassana e Cornigliano sono due punti di riferimento sia per Basko che per tutta Genova” spiega Giovanni D’Alessandro, direttore generale di Basko. “L’evento conclusivo si terrà proprio a Cornigliano, dove Basko ha inaugurato il suo nuovissimo e moderno supermercato nel dicembre scorso, a completamento di lavori di importante riqualificazione di tutta la zona, per dare un segnale di crescita, sviluppo e di grande speranza per un rilancio della nostra città”.

In entrambe le date, i “village” presso i punti vendita Basko coinvolti apriranno alle ore 17, con musica e djset, animazione per bambini, gadget. Dalle 21, uno show tutto ligure guidato dalla conduttrice di Radio Italia Marina Minetti, in compagnia della food blogger, cuoca e volto di Alice TV, Valentina Scarnecchia e dal comico Andrea Di Marco, direttamente da Zelig, senza dimenticare il tema della sana alimentazione con la presenza di un esperto della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. A seguire gli spettacoli musicali, sempre a ingresso libero.

In tutti i punti vendita Basko saranno messi in palio 10 Vip Pass per ogni serata che permetteranno di incontrare l’artista prima dell’inizio del concerto. Per partecipare, occorre fare una spesa entro il 14 luglio, collegarsi al sito basko.it e registrarsi con nome, cognome, email e numero di scontrino, indicando l’artista preferita.

L’ingresso è gratuito e nei supermercati Basko che ospiteranno gli spettacoli sarà inoltre possibile fare la spesa sino alle ore 23.

Gli artisti

Dolcenera – Nome d’arte di Emanuela Trane è diventata famosa al grande pubblico nel 2002 partecipando e vincendo il programma Destinazione Sanremo e classificandosi prima nella categoria giovani proposte dell’edizione del Festival di Sanremo dello stesso anno, al quale

ha partecipato per 5 edizioni. Nel 2012 si aggiudica la finalissima al 62° Festival di Sanremo con il brano “Ci vediamo a casa”. La canzone diventa ben presto il brano italiano più trasmesso dalle radio italiane per più di due mesi, aggiudicandosi il digital download d’oro in 4 settimane e il meritatissimo disco di platino. Nel 2016 è stata coach della 4° edizione dell’agguerrito talent show The Voice of Italy.

Irene Grandi – Diventata nota grazie a Fuori e T.V.B. raggiunge il successo nel 1995 con l’album In vacanza da una vita. Ha collaborato con numerosi artisti della scena nazionale, vendendo ben 5 milioni di dischi. Vanta 4 partecipazioni al Festival di Sanremo nel quale nel 2000 si è classificata al secondo posto con il brano La tua ragazza sempre. Ha inoltre conquistato un Sanremo Hit Award e un Wind Music Award. Il 31 maggio ha pubblicato Grandissimo, l’album che celebra i suoi 25 anni di carriera, anticipato dal singolo I passi dell’amore che vede la partecipazione di Loredana Bertè, Stefano Bollani, Levante, Carmen

Consoli, Fiorella Mannoia e Sananda Maitreya.

Marina Minetti – Speaker radiofonica con una formazione teatrale che fanno di lei una professionista versatile: attrice, conduttrice, presentatrice e insegnante di public speaking. Attualmente conduttrice radiofonica presso Radio Italia, ha lavorato nelle principali emittenti

radiofoniche italiane.

Andrea Di Marco – Volto di Zelig, Zelig1 e Zelig Off inizia la sua carriera artistica con il gruppo musicale dei Cavalli Marci partecipando a programmi come Bulldozer, Quelli che il calcio e Striscia la notizia. Nel 2014 fonda insieme ad altri comici genovesi il gruppo dei Bruciabaracche campioni di incassi.

Valentina Scarnecchia – Cuoca, food blogger e volto di Alice TV con il programma “Il piatto forte”. Vincitrice nel 2018 del Premio Quality Awards come miglior Chef Blogger.