Barche a Torsio in concerto – Il folk estremo genovese per il progetto Diver Time

Sabato 2 febbraio al Circolo ARCI Barabini di Trasta in salita Cà dei Trenta 3 si terrà una serata di autofinanziamento del Diver Time, gruppo di educatori che da dieci anni opera con giovani e non più giovanissimi disabili della Val Polcevera in stretta collaborazione con il circolo stesso.

Per l’occasione si terrà il concerto delle Barche a Torsio, leggendario duo inventore del folk estremo zeneize. Agili ma rèdeni, ruvidi ma lisci, Torsiov Zanna e Giascio Pereira in un dirompente mix di chitarra flamenca e voce cartavetrata vi lanceranno contro le loro meravigliose, crude, dolci ed esilaranti storie di entroterra alla deriva in zeneize.

La sera inizierà con la tradizionale Trasta Pasta dalle 19:30. Concerto dalle 21:30 Ingresso gratuito con tessera ARCI.