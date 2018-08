Banksy a New York, il film arriva al Cinema dei Cappuccini per una sera

Genova. Il film su uno dei più grandi street artists del mondo – Banksy – arriva al Cinema Cappuccini, solo per una sera, il 23 febbraio alle 21.

Lo scorso ottobre, quando lo street artist Banksy ha rivelato di risiedere a New York, ha lasciato una vera e propria caccia al tesoro tra fan curiosi, mancati collezionisti d’arte e, naturalmente, poliziotti. Con la videocamera del cellulare pronta a riprendere, tutti volevano conquistare un pezzo dei suoi effimeri lavori prima che venissero distrutti o, peggio, rimossi per guadagno. Chris Moukarbel analizza la reazione del pubblico di una velocità senza precedenti e segue il percorso dei lavori creati segretamente da Banksy e resi pubblici in tutta la città: dal lower East Side fino a Staten Island, da Williamsburg a Willets Point.

L’evento è stato possibile grazie alla piattaforma www.movieday. it. Il biglietto on line si può acquistare a soli 4 euro.