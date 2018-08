Balletto classico “en travesti” al Carlo Felice

Genova. Nati quasi per gioco 40 anni fa, calcano le scene in tutù e scarpette da punta parodiando vezzi e manie del balletto classico. Les ballets Trockadero de Monte Carlo sono una compagnia maschile che non ha nulla da invidiare ai balletti classici. Sino al 14 giugno sono al Teatro Carlo Felice.

Fondati nel 1974 da un gruppo di appassionati di danza che si divertivano a mettere in scena in modo scherzoso il balletto classico tradizionale presentandolo in parodia e en travesti, Les Ballets Trockadero De Monte Carlo presentano i loro primi spettacoli Off-Off-Broadway a tarda sera. Ben presto, i Trocks, come vengono affettuosamente chiamati, si sono guadagnati un’ottima recensione di Arlene Croce sul New Yorker; questa, insieme alle successive entusiastiche critiche sul New York Times e sul The Village Voice, permise loro di conquistare il consenso del pubblico e della critica. A metà del 1975, il loro amore nei confronti della danza, il loro approccio comico e la scoperta che gli uomini riescano a danzare sulle punte senza cadere rovinosamente a terra, viene notato non solo a New York ma ben oltre. Articoli ed interviste pubblicati su Variety, Oui, The London Daily Telegraph e le foto di Richard Avedon su Vogue, rendono la Compagnia famosa a livello nazionale ed internazionale. La stagione 1975-76 è caratterizzata da una piena crescita professionale. La Compagnia viene inserita nel National Endowment for the Arts Touring Program e assume a tempo pieno un maestro di ballo per le classi e le prove quotidiane. Sempre in questa stagione intraprendono i loro primi tour negli Stati Uniti e in Canada. Da allora iniziano a fare e disfare valigie, impacchettando grossi tutù e scarpette da punta giganti, correndo da un aereo e l’altro e da un pullman e l’altro; questa è la routine quotidiana della Compagnia.

Orari: 10 giugno 20.30, 11 giugno 20.30, 12 giugno 20.30, 13 giugno 15.30 e 20.30, 14 giugno 15.30. I biglietti vanno da 27 a 64 euro.

